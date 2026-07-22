Bild: «Ο Ολίσε δεν έχει συναντήσει ποτέ το 20 μηνών παιδί του»

Δημοσίευμα της γερμανικής Bild φέρνει στο προσκήνιο την προσωπική ζωή του Μίκαελ Ολίσε, φιλοξενώντας τις καταγγελίες της 34χρονης Φατίμα Ζάουνμπρεχερ, η οποία υποστηρίζει ότι ο ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου δεν έχει συναντήσει ποτέ τη 20 μηνών κόρη τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ίδια, η σχέση της με τον διεθνή Γάλλο διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και λίγο μετά τον χωρισμό τους έμαθε ότι ήταν έγκυος. Όπως σημειώνει η Bild, τεστ πατρότητας που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο επιβεβαίωσε ότι ο Ολίσε είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ενώ ο 24χρονος έχει προχωρήσει και στην αναγνώριση της πατρότητας.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της μητέρας, ο ποδοσφαιριστής δεν έχει δει ποτέ την κόρη του από τη γέννησή της μέχρι σήμερα. Η ίδια αναφέρει ακόμη ότι δεν υπάρχει καμία προσωπική επικοινωνία μεταξύ τους και πως όλες οι επαφές πραγματοποιούνται μέσω των δικηγόρων του.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι οι νομικοί εκπρόσωποι του Ολίσε είχαν προτείνει αρχικά διατροφή ύψους 836,50 ευρώ τον μήνα, ποσό που στη συνέχεια αυξήθηκε στις 2.000 ευρώ. Ωστόσο, η Φατίμα Ζάουνμπρεχερ υποστηρίζει πως μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κανένα χρηματικό ποσό.

«Με διαλύει το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να είναι τόσο αδιάφορος απέναντι στο ίδιο του το παιδί. Δεν επικοινωνεί ποτέ μαζί μου, μόνο μέσω των δικηγόρων του», δήλωσε χαρακτηριστικά στην Bild.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια δημόσια απάντηση από την πλευρά του Μίκαελ Ολίσε σχετικά με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας.