Στην ΑΕΚ για 49 χρόνια η Sunel Arena - Η ανακοίνωση του Υπουργείου για τις υποχρεώσεις απέναντι στο ΣΕΦ

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Αθλητισμού η Sunel Arena παραχωρείται στην ΚΑΕ ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια και το θέμα πλέον περνάει για ψήφιση στη Βουλή.

Πρόκειται για μια ενέργεια που είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί και τώρα μπαίνει στην τελική της ευθεία, προκειμένου η ΑΕΚ να έχει το δικό της «σπίτι».

Η σχετική διάταξη εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Η συζήτηση θα ξεκινήσει την Πέμπτη (23/7) στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και, εφόσον ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία, η ΚΑΕ ΑΕΚ θα εξασφαλίσει τη χρήση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων για 49 χρόνια, με όρους αντίστοιχους με εκείνους που ισχύουν ήδη για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, εντάχθηκαν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού (άρθρα 136-140), που κατατέθηκε στη Βουλή (https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=3f820acb-2b66-488f-a45e-b48e000f7b72) και η συζήτησή του ξεκινά μεθαύριο Πέμπτη, 23 Ιουλίου στις 10 το πρωί, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.

Μεταξύ των σημαντικότερων ρυθμίσεων περιλαμβάνεται η παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕ ΑΕΚ (η οποία έως τώρα το μίσθωνε) της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων, το οποίο ανήκει στο ΣΕΦ, με όρους αντίστοιχους εκείνων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ (ΚΑΕ Παναθηναϊκός) και του ΣΕΦ (ΚΑΕ Ολυμπιακός).

Η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης (με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για διεθνείς διοργανώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις).

Η ΚΑΕ ΑΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατ.€ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια και θα αποδίδει ετησίως στο ΣΕΦ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων, που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις.

Φυσικά, διατηρείται η δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων από τις Εθνικές ομάδες καλαθοσφαίρισης και δεν θίγονται, καθ` οιονδήποτε τρόπο, η εργασιακή κατάσταση και το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως τακτικού και έκτακτου προσωπικού του ΣΕΦ.

«Η παραχώρηση στην ΚΑΕ ΑΕΚ του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση και τη μακροχρόνια ανάπτυξη των μεγάλων αθλητικών υποδομών της χώρας, με γνώμονα την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την εξυπηρέτηση των αναγκών των αθλητικών φορέων» δήλωσε ο κ. Βρούτσης και προσέθεσε ότι «με τους ίδιους όρους που αφορούν στις αντίστοιχες περιπτώσεις των ΚΑΕ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, η ΚΑΕ ΑΕΚ δικαιούνταν και θα έχει πλέον τη δυνατότητα να επενδύσει περαιτέρω στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, να την αναβαθμίσει και να τη διαχειριστεί προς όφελος του συλλόγου, των φιλάθλων και του ελληνικού αθλητισμού, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Παράλληλα, με άλλη διάταξη, χωροθετούνται στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων οι Σχολές και Ακαδημίες Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και η Εθνική Αρχειοθήκη Οπτικοακουστικού και Ψηφιακού Περιεχομένου, ενώ ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση παρεμβάσεων που ενισχύουν τη λειτουργικότητα, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού συγκροτήματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται και άλλες σημαντικές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αθλητισμού, όπως η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή.

Θωρακίζεται περαιτέρω ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και προστατεύεται το επάγγελμα του προπονητή, καθώς η άσκηση της προπονητικής δραστηριότητας μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από όσους διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Προπονητών του Υπουργείου και κατέχουν το προβλεπόμενο δελτίο ταυτότητας, στοιχεία που θα αναγράφονται υποχρεωτικά στα φύλλα αγώνα κάθε διοργάνωσης.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ο ουσιαστικός έλεγχος της νομιμότητας άσκησης του επαγγέλματος, ενώ παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία των αγωνιστικών διαδικασιών».

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