Παναθηναϊκός: Απέκτησε τον 16χρονο Μισαηλίδη που... έλαμψε με την Athens Kallithea

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του 16χρονου Παναγιώτη Μισαηλίδη, που πέρσι εντυπωσίασε με την Athens Kallithea.

Οι «πράσινοι» θέλουν να ενισχύσουν τον ελληνικό τους κορμό με ταλαντούχα παιδιά που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους κι έτσι απέκτησαν έως το 2029 τον νεαρό επιθετικό, Παναγιώτη Μισαηλίδη, που πέρσι μέτρησε 33 γκολ μεταξύ των Πρωταθλημάτων K16 Attika και Κ17 Super League 2.

Η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναγιώτη Μισαηλίδη. Ο Μισαηλίδης θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο νεαρός επιθετικός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5 Σεπτεμβρίου 2010 και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία τεσσάρων ετών στον Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου. Από το 2022 έως το 2024 αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό Ρέντη, ενώ από το 2024 μέχρι σήμερα ήταν ποδοσφαιριστής της Athens Kallithea.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού του συμβολαίου, ο Παναγιώτης Μισαηλίδης ανέφερε:

«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου και η έλευσή μου στον Παναθηναϊκό αποτελούν την επιβράβευση της προσπάθειας που έχω καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια και, ταυτόχρονα, ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον μου. Ευχαριστώ θερμά τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με αφοσίωση και συνέπεια, ώστε να εξελίσσομαι και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου και με στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή».

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το Σύλλογο».