Προγνωστικά Στουρμ Γκρατς – Χαρτς: Με την έδρα

Η Στουρμ Γκρατς υποδέχεται τη Χαρτς στο «Stadion Graz-Liebenau», στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Σκωτία στις 28 Ιουλίου.

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Ανάλυση Στουρμ Γκρατς

Η Στουρμ Γκρατς δεν κατάφερε να κάνει το back to back στην αυστριακή Bundesliga, καθώς έχασε τον τίτλο από τη ΛΑΣΚ Λιντζ για μόλις δύο βαθμούς. Παρότι ολοκλήρωσε αήττητη τη διαδικασία των πλέι-οφ, πλήρωσε ακριβά τις πολλές ισοπαλίες και την αδυναμία της να κερδίσει την ομάδα που τελικά κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Ανάλυση Χαρτς

Η Χαρτς έφτασε πολύ κοντά σε μία ιστορική επιτυχία, καθώς βρέθηκε μία «ανάσα» από την κατάκτηση της Premiership για πρώτη φορά μετά από 66 χρόνια. Η σεζόν της ήταν εξαιρετική, όμως το φινάλε άφησε πικρή γεύση.

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