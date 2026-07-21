Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: «Ελαφρύ» φαβορί η Άντερλεχτ - Ξεκάθαρο πλεονέκτημα η Καραμπάγκ

Η Άντερλεχτ έχει «ελαφρύ» πλεονέκτημα κόντρα στη Χάμαρμπι, σύμφωνα με το Football Meets Data - Ξεκάθαρο φαβορί η Καραμπάγκ απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Δικέφαλος έχει στραμμένο το βλέμμα του αρχικά στα παιχνίδια με τη Ντιναμό Κιέβου, ταξιδεύοντας αύριο (22/7) για το Λούμπλιν και το πρώτο παιχνίδι της σειράς που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (23/7 20:00 ώρα Ελλάδος). Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας μία εβδομάδα αργότερα (30/7 20:45).

Χθες (20/7) στη Νιόν της Ελβετίας πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον επόμενο γύρο (3ο προκριματικό), στον οποίο θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ ανεξαρτήτου αποτελέσματος με τους Ουκρανούς. Αν οι ασπρόμαυροι προκριθούν επί της Ντιναμό θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ, ένα ζευγάρι αρκετά ισορροπημένο σύμφωνα με τα δεδομένα από το Football Meets Data.

«Ελαφρύ» φαβορί οι Βέλγοι με 53% ενώ αντίστοιχα η ομάδα της Στοκχόλμης συγκεντρώνει 47% πρόκρισης στον επόμενο γύρο. Η Άντερλεχτ μπορεί να έχει την εμπειρία και το όνομα, όμως η Χάμαρμπι είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό, κάτι το οποίο δίνει έξτρα πιθανότητες στις ομάδες της Σκανδιναβίας.

Πιο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα στο Conference League σε περίπτωση αποκλεισμού του Δικεφάλου από την ομάδα του Κιέβου. Εκεί, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με τους Αζέρους να έχουν 74% πιθανότητες πρόκρισης και τους Βούλγαρους μόλις 26% αντίστοιχα.

Οι απαντήσεις όμως θα δοθούν την επόμενη Πέμπτη (30/7), όταν τόσο το ζευγάρι του ΠΑΟΚ όσο και τα υπόλοιπα δύο ζευγάρια που απασχολούν τους ασπρόμαυρους αναδείξουν τις ομάδες που θα προκριθούν στον 3ο προκριματικό του Europa League.