Παρτιζάν: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Μαρίνκοβιτς

Ο 29χρονος Σέρβος διεθνής φόργουορντ και αρχηγός της Παρτιζάν παραμένει στα ασπρόμαυρα, ενώ προέρχεται από μια δύσκολη χρονιά. Τον περασμένο Ιανουάριου υπέστη ρήξη αχιλλείου, τραυματισμός που τον άφησε εκτός για όλη τη σεζόν.
Μέχρι τότε ο Μαρίνκοβιτς μέτρησε 5.9 πόντους και 1.6 ριμπάουντ σε 20.5 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 19 αγώνων.
Vanja ostaje i na teren će se vratiti u crno-belom dresu sa brojem devet!✊🏽— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 21, 2026
Istorijski preokret 23. januara u kojem je kao kapiten predvodio crno-bele do pobede nakon -27 protiv Hapoela, Vanja Marinković je završio sa teškom povredom posle koje je i operisao ahilovu tetivu!… pic.twitter.com/haNO3ZUwKE