Παρτιζάν: Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Μαρίνκοβιτς

Συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Παρτιζάν υπέγραψε ο Βάνια Μαρίνκοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα το 2024.

Ο 29χρονος Σέρβος διεθνής φόργουορντ και αρχηγός της Παρτιζάν παραμένει στα ασπρόμαυρα, ενώ προέρχεται από μια δύσκολη χρονιά. Τον περασμένο Ιανουάριου υπέστη ρήξη αχιλλείου, τραυματισμός που τον άφησε εκτός για όλη τη σεζόν.

Μέχρι τότε ο Μαρίνκοβιτς μέτρησε 5.9 πόντους και 1.6 ριμπάουντ σε 20.5 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 19 αγώνων.