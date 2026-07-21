To ευχαριστώ του ΑΣ ΠΑΟΚ για τις κάρτες φιλάθλου και η... ανταπόδωση

Ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Νίκος Παρασκευόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του και τις ευχαριστίες του προς τον κόσμο του Δικεφάλου για τη σημαντική στήριξη και την άμεση ανταπόκριση στο θέμα της κάρτας φιλάθλου.

Παράλληλα, έκανε γνωστό πως ο σύλλογος προχωρά σε μια κίνηση επιβράβευσης προς τους φιλάθλους, καθώς όσοι έχουν προμηθευτεί την κάρτα θα μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν τους αγώνες των περισσοτέρων τμημάτων του ΑΣ ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά:

«Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο και ειλικρινές “ευχαριστώ” σε κάθε φίλαθλο του ΠΑΟΚ που ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας και προχώρησε στην αγορά της Κάρτας Φιλάθλου από τις πρώτες κιόλας ημέρες της διάθεσής της.

Η μαζική ανταπόκριση του κόσμου αποτελεί μία ξεκάθαρη απόδειξη της αγάπης και της εμπιστοσύνης προς τον Α.Σ. ΠΑΟΚ και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα το έργο μας.

Ως μία επιπλέον κίνηση ανταπόδοσης προς τον κόσμο μας, ανακοινώνουμε ότι όλοι οι κάτοχοι της Κάρτας Φιλάθλου θα έχουν δωρεάν είσοδο στους εντός έδρας αγώνες των τμημάτων Χάντμπολ Ανδρών και Γυναικών, Πόλο Ανδρών και Γυναικών, Ποδοσφαίρου Γυναικών, Μπάσκετ Γυναικών και Ποδοσφαίρου Σάλας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, ακόμη πιο δυνατοί, για έναν ΠΑΟΚ που πρωταγωνιστεί παντού».