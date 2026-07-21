Π. Γκιόλιας: «Κάνω έκκληση για να φωτιστεί η δολοφονία του αδελφού μου» (vid)

Για την υπόθεση της δολοφονίας του Σωκράτη Γκιόλια πριν από 16 χρόνια μίλησε ο αδελφός του Περικλής, ζητώντας να δημοσιοποιηθεί το υλικό και να εξιχνιαστεί.

Δεκαέξι χρόνια μετά τη δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια στην είσοδο του σπιτιού του, ο αδελφός του, Περικλής Γκιόλιας, προχώρησε σε μια δημόσια παρέμβαση στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN με συγκεκριμένες αναφορές και μια επίμονη έκκληση προς τον δημοσιογραφικό κόσμο: να ερευνήσει ξανά την υπόθεση και να φέρει στο φως όσα παραμένουν γνωστά σε πολλούς αλλά άγνωστα στην κοινωνία.

Ο Περικλής Γκιόλιας συνέδεσε την ανεξιχνίαστη υπόθεση με την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας, τη λειτουργία των θεσμών και την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας. Ακόμα μίλησε για καταθέσεις, στοιχεία, αποδείξεις και ενδείξεις που πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απουσία δήλωσης του τότε πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, σε αντíθεση με τον Κυριάκο Μησοτάκη στην περίπτωση της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο Περικλής Γκιόλιας ζήτησε δημόσιο βήμα ώστε να παρουσιαστεί ολόκληρο το υλικό ώστε να μάθει ο κόσμος και να προχωρήσει η υπόθεση.