Καμία βάση το σενάριο για ΑΕΚ και Ναντίρ - Κρίνεται του Κάνγκουα τις επόμενες ώρες

Το Africafoot συνδέει την ΑΕΚ με τον Μπιλάλ Ναντίρ αλλά δεν προκύπτει κάποιο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.

Ο 22χρονος Μαροκινός μέσος που έμεινε ελεύθερος από την Μαρσέιγ αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά τη λήξη του συμβολαίου του αλλά σίγουρα αυτός δεν θα ειναι η ΑΕΚ καθώς δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει από νωρίς η ΑΕΚ έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην περίπτωση Κινγκς Κάνγκουα με τις επόμενες ώρες να είναι κρίσιμες για την έκβαση της υπόθεσης. Η κιτρινόμαυρη πλευρά έχει στείλει σαφές μήνυμα τόσο στην Μπερ Σεβά όσο και στον ίδιο τον παίκτη πως αν χρησιμοποιηθεί το βράδυ τότε αυτομάτως θα ενεργοποιήσει τις άλλες περιπτώσεις που έχει δουλέψει και θα προχωρήσει κάποια από αυτές. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει κάνει σημαντική προεργασία και προφανώς ο Κάνγκουα που πράγματι είναι σημαντικός στόχος, δεν είναι ο μόνος που βρίσκεται στην κιτρινόμαυρη ατζέντα για τον άξονα.

Θυμίζουμε πως στην ΑΕΚ θέλουν άμεσα να καλύψουν το κενό του Πινέδα με έναν παίκτη ο οποίος θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας που ξεκινά την Πέμπτη προκειμένου να τον ετοιμάσει και να τον έχει διαθέσιμο στις δύο πολύ κρίσιμες μάχες των πλέι οφ που θα κρίνουν και το εάν η ομάδα περάσει στη League Phase του Champions League που αποτελεί τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν.

Ο Κάνγκουα είναι ο παίκτης που θέλει να αποκτήσει η Ένωση η οποία ουσιαστικά με τα 3,5 εκατ. ευρώ που δίνει στην Μπερ Σεβά καλύπτει τα θέλω των Ισραηλινών αλλά έχει πέσει πάνω στην επιμονή τους να τον χρησιμοποιήσουν το βράδυ στο παιχνίδι με την Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League κάτι που αν συμβεί η ΑΕΚ δεν θα έχει δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει στα πλέι οφ της διοργάνωσης. Αυτό προφανώς η ΑΕΚ δεν το κάνει αποδεκτό και έτσι ασκούνται πιέσεις για να μην αγωνιστεί με τον ίδιο τον Κάνγκουα όπως διαβάσατε και νωρίτερα να πιέζει με όλους τους τρόπους για να μην παίξει και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΑΕΚ που θα του αποφέρει ένα συμβόλαιο που θα προβλέπει τρεις φορές πάνω τα λεφτά που έχει να λαμβάνει από την Μπερ Σεβά.