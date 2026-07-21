Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε προετοιμασία η Κ17

Η Κ17 του Παναθηναϊκού ξεκίνησε την προετοιμασία της για την επόμενη σεζόν, με νέο προπονητή και ανανεωμένο ρόστερ σε σχέση με αυτό που κατέκτησε αήττητο το Πρωτάθλημα.

Το «Τριφύλλι» κατέκτησε πέρσι αήττητο το Πρωτάθλημα , με πολλά από αυτά τα παιδιά βέβαια να προωθούνται φέτος στην Κ19. Το ρόστερ λοιπόν είναι ανανεωμένο αλλά γεμάτο ταλέντο, ενώ στην τεχνική ηγεσία βρίσκεται πλέον ο Ηλίας Κολοβός, με βοηθό τον Βαγγέλη Κωνσταντίνου.

Το βασικό στάδιο της «πράσινης» προετοιμασίας θα λάβει χώρα στην Κοζάνη, από τις 22 έως τις 31 Αυγούστου.

Η ενημέρωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Η Κ17 του Παναθηναϊκού ξεκινά τη νέα σεζόν με υψηλές προσδοκίες, μετά και την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι Πράσινοι, αφού ολοκλήρωσαν τα καθιερωμένα εργομετρικά τεστ, ξεκίνησαν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν. Στην τεχνική ηγεσία της ομάδας βρίσκεται πλέον ο Ηλίας Κολοβός, με άμεσο συνεργάτη τον Βαγγέλη Κωνσταντίνου. Προπονητής φυσικής κατάστασης θα είναι ο Θοδωρής Ποντίδης και προπονητής τερτματοφυλάκων ο Παναγιώτης Οικονόμου. Αναλυτής θα είναι ο Δημήτρης Κουτσούλης.

Το ρόστερ της Κ17 έχει ανανεωθεί σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, παραμένοντας όμως γεμάτο ταλέντο και πολλά υποσχόμενους παίκτες. Η τελική σύνθεση της ομάδας διαμορφώνεται σταδιακά, καθώς η προετοιμασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τις 22 έως τις 31 Αυγούστου, η Κ17 θα βρίσκεται στο Βελβεντό Κοζάνης, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σεζόν, ο προπονητής της Κ17, Ηλίας Κολοβός, δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αναλαμβάνω την τεχνική ηγεσία της Κ17 του Παναθηναϊκού και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη δουλειά με τα παιδιά. Από την πρώτη ημέρα στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα απαιτητικό και δημιουργικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο κάθε ποδοσφαιριστής θα έχει την ευκαιρία να εξελίσσεται καθημερινά.

Σε αυτή την ηλικία το σημαντικότερο είναι να μπαίνουν οι σωστές βάσεις. Θέλουμε οι ποδοσφαιριστές μας να βελτιώνονται συνεχώς σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, να αποκτούν ποδοσφαιρική παιδεία, σωστή νοοτροπία και να κατανοούν τι σημαίνει να εκπροσωπείς τον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα, επιδίωξή μας είναι να παρουσιάσουμε μια ομάδα με αγωνιστική συνέπεια, ένταση και ξεκάθαρη ταυτότητα, πάντα σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη φιλοσοφία της Ακαδημίας και της πρώτης ομάδας. Αν στο τέλος της σεζόν οι ποδοσφαιριστές μας έχουν κάνει ουσιαστικά βήματα προόδου και είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την επόμενη πρόκληση, τότε θα έχουμε πετύχει τον βασικό μας στόχο.»

Καλή αγωνιστική σεζόν σε όλα τα παιδιά, με υγεία και πολλές επιτυχίες».