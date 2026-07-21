Οι έξι εθνικές ομάδες που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Μουντιάλ 2030

Αυτές είναι οι έξι εθνικές ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Μουντιάλ του 2030.

Παρά το γεγονός ότι στην παρούσα χρονική στιγμή, ο αριθμός των εθνικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ 2030, παραμένει άγνωστος, έξι αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, έχουν εξασφαλίσει μία θέση στην τελική φάση της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Πρόκειται για τις εθνικές ομάδες των τριών συνδιοργανωτριών χωρών (σ.σ. Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία), καθώς επίσης και για τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Αργεντινής, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης, δεδομένου ότι αυτές οι τρεις χώρες, θα φιλοξενήσουν από μία αναμέτρηση της διοργάνωσης.



Σύμφωνα με τη FIFA, αυτός είναι ένας τρόπος για να τιμηθεί η συμπλήρωση ενός αιώνα από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο, που διεξήχθη το 1930 από την Ουρουγουάη και ολοκληρώθηκε με θρίαμβο της εθνικής ομάδας της διοργανώτριας χώρας.