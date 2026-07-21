Το πιο «καθαρό» Μουντιάλ των τελευταίων 60 ετών – Μόλις 23 φάουλ ανά αγώνα (pic)

Το Μουντιάλ 2026 πέρασε στην ιστορία όχι μόνο για το θέαμα και τα γκολ, αλλά και για το πιο «καθαρό» παιχνίδι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Opta, καταγράφηκαν κατά μέσο όρο μόλις 23 φάουλ ανά αγώνα, η χαμηλότερη επίδοση της διοργάνωσης από το 1966.

Η Opta αποκάλυψε πως στο Μουντιάλ 2026 καταγράφηκαν κατά μέσο όρο μόλις 23 φάουλ ανά παιχνίδι, αριθμός-ρεκόρ για την εποχή της σύγχρονης στατιστικής καταγραφής.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη χαμηλότερη επίδοση που έχει σημειωθεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1966, χρονιά από την οποία ξεκίνησε η αναλυτική συλλογή στατιστικών δεδομένων για τη διοργάνωση.

Η επίδοση αυτή αναδεικνύει το Μουντιάλ 2026 ως την πιο «καθαρή» διοργάνωση της σύγχρονης στατιστικής εποχής, επιβεβαιώνοντας μια τάση που θέλει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός να προσφέρει περισσότερο καθαρό χρόνο παιχνιδιού και λιγότερες διακοπές από φάουλ.