MotoGP: «Βόμβα» από τη Honda και εποχή Κουαρταραρό για τους Ιάπωνες (pic+vid)

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό θα οδηγεί για λογαριασμό της Honda από το 2027, με τους Ιάπωνες να πυροδοτούν τη «βόμβα» με τον Γάλλο αναβάτη.

Η Honda ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Φάμπιο Κουαρταραρό, σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές των τελευταίων ετών στο MotoGP. Ο Γάλλος αναβάτης θα ηγηθεί της νέας προσπάθειας της HRC, αποτελώντας το βασικό πρόσωπο του project ενόψει της εποχής των 850cc.

Παρότι η συμφωνία είχε κλείσει από τα τέλη Ιανουαρίου, η επίσημη ανακοίνωση έγινε αργότερα εξαιτίας της κοινής στάσης των κατασκευαστών και των εσωτερικών διαδικασιών της Honda. Η συνεργασία προβλέπεται να διαρκέσει δύο χρόνια.

Έτσι, ο Κουαρταραρό αποχωρεί από την ομάδα της Yamaha έπειτα από οκτώ χρόνια, όπου είχε κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία το 2019 με τη δορυφορική Sepang Racing Team, προβιβάστηκε στην εργοστασιακή ομάδα το 2021 και την ίδια χρονιά κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο λόγος της μετακίνησης και το... βαρύ βιογραφικό του Γάλλου

Παρά την ανανέωση του αναβάτη από τη Νίκαια με τη Yamaha το 2024, η περιορισμένη πρόοδος της ομάδας και οι αλλαγές στη διοικητική της δομή τον οδήγησαν να αποδεχθεί την πρόταση της Honda. Ο Γάλλος πρωταθλητής του MotoGP το 2021, μεταφέρει στην HRC σημαντική εμπειρία και ένα πλούσιο βιογραφικό με 11 νίκες, 32 βάθρα και 21 pole positions.

Η Honda επιβεβαίωσε ότι θα είναι μέλος της εργοστασιακής της ομάδας στη νέα εποχή των 850cc, χωρίς να δημοσιευθούν δηλώσεις του αναβάτη, καθώς παραμένει ακόμα δεσμευμένος με τη Yamaha.

Το νέο οικοδόμημα της Honda γύρω από τον «El Diablo»

Για να διευκολύνει την προσαρμογή του Φάμπιο Κουαρταραρό στη νέα RC213V, η Honda επέλεξε τον Κρίστιαν Πουπουλίν ως νέο αρχιμηχανικό του, ενώ την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το θέμα του δεύτερου εργοστασιακού αναβάτη, με τους Νταβίντ Αλόνσο και Ντιόγκο Μορέιρα να διεκδικούν τη θέση. Όποιος δεν επιλεγεί, αναμένεται να ενταχθεί στην LCR Honda για τη σεζόν του 2027.