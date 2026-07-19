Κονούρ: «Έντονο ενδιαφέρον Παναθηναϊκού για Ουναΐ, παρακολουθεί ο Ολυμπιακός» (pic)

Ο Εκρέμ Κονούρ υποστηρίζει πως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός εξακολουθούν να παρακολουθούν την περίπτωση του Αζεντίν Ουναΐ, παρά τις μεγάλες δυσκολίες της υπόθεσης αυτής.

Ο Αζεντίν Ουναΐ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με το Μαρόκο στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ουσιαστικά βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του, με την αποχώρησή του από την Χιρόνα να φαντάζει δεδομένη.

Ο Άγιαξ είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του ταλαντούχου μεσοεπιθετικού, ενώ και η Αλ Ιτιχάντ προσπαθεί να τον δελεάσει να έρθει στην Αραβία, προσφέροντάς του προφανώς περισσότερα χρήματα.

Την ίδια στιγμή πάντως, ο Εκρέμ Κονούρ διατηρεί στο... παιχνίδι και τις δύο ελληνικές ομάδες, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για τον παίκτη, ενώ ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τις εξελίξεις.

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