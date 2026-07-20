Σάκκαρη: «Μοναδική εμπειρία, αξέχαστη εβδομάδα»

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν πικραμένη για την απώλεια του τίτλου, όμως κρατάει όλα τα θετικά και βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον της στο tour.

«Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα ξεκίνησα καλά», είπε για τον αγώνα με την Mπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στη συνέντευξη τύπου. «Δεν αισθάνομαι ότι έκανα κάτι λάθος. Θεωρώ ότι το παιχνίδι της αντιπάλου, με έβγαλε εκτός ρυθμού. Γενικότερα είναι μια παίκτρια η οποία είναι διαφορετική όπως ξέρουμε όλοι, παίζει ένα διαφορετικό στυλ, έχει δυσκολέψει πάρα πολλές παίκτριες, γι’ αυτό κιόλας έχει κερδίσει τόσα μεγάλα τουρνουά. Μπορεί να ήταν και λίγο το άγχος, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν ο λόγος για τον οποίο δυσκολεύτηκα στο ματς. Νομίζω ήταν πιο πολύ τακτικό παρά ψυχολογικό. Εντάξει, ίσως έπρεπε να πάρω περισσότερο ρίσκο, να χτυπήσω λίγο περισσότερο την μπάλα. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Σίγουρα έχει κάνει καλύτερες νίκες τώρα τελευταία από εμένα, οπότε νομίζω ότι έχει ένα αβαντάζ μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στο παιχνίδι της».

Για τον κόσμο που έκανε να αγαπήσει το τένις: «Το είδα σήμερα, το είδα όλες αυτές τις μέρες γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι τέλος Ιουλίου, δηλαδή ο κόσμος έχει φύγει διακοπές και παρ’ όλα αυτά σήμερα το γήπεδο ήταν σχεδόν γεμάτο, με μια ατμόσφαιρα στην οποία εγώ δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ. Πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί όντως με έκαναν να αγαπήσω το τένις ακόμα περισσότερο αυτή την εβδομάδα. Σίγουρα παικτικά βρήκα πάλι τον εαυτό μου σε πολλά κομμάτια, αλλά νομίζω ότι εβδομάδες σαν και αυτή σε κάνουν να θυμάσαι από πού ξεκίνησες, για ποιο λόγο, και πόσα μπορεί να έχεις προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό».

Για την διεξαγωγή του Athens Open και τη νέα χρονιά και τον γάμο της: «Θα το συζητήσω, ελπίζω να μη συμπέσουν. Ο γάμος προβλέπεται για τον Σεπτέμβριο, καλό είναι να μη συμπέσουν. Εντάξει, σίγουρα η προσωπική επιτυχία έρχεται πάνω από όλα. Πίστευα ότι θα είναι μια και έξω το τουρνουά, αλλά μετά από αυτή την εβδομάδα και αφού είδαν οι διοργανωτές πώς πήγε, θα ήταν λάθος και βλακεία να μην το επαναλάβουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ πάλι μαζί και ελπίζω να μη συμπέσει με το γάμο. Θα τους το πω. Αν δεν παίξω εγώ θα γίνει το τουρνουά, αλλά δεν θα είναι τόσο επιτυχημένο».

Για το αν θα πάρει ώθηση από την Αθήνα για τη συνέχεια του tour: «Νομίζω αυτός ήταν ο στόχος και στην αρχή του τουρνουά δεν πίστευα ποτέ ότι θα έφτανα μέχρι τον τελικό. Είχα κερδίσει κάποια ματς τώρα τελευταία, αλλά δεν είναι ότι ήμουν στην καλύτερη κατάσταση. Μου έδωσε πάρα πολύ αυτοπεποίθηση, με βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος. Με έκανε να πιστέψω και στον εαυτό μου περισσότερο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί βλέπω ότι παίζω ένα τένις που δεν θα πω ότι μου θυμίζει το πώς έπαιζα πριν, βλέπω μια βελτιωμένη έκδοση σε πολλά κομμάτια των αγώνων, που είναι ίσως καλύτερη και από όταν έπαιζα το καλύτερό μου τένις. Οπότε σίγουρα το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ και δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην να το κρατήσω και στα τουρνουά που πραγματικά έχω παίξει καλά και πιστεύω ότι μου πηγαίνουν και σαν επιφάνεια και σαν συνθήκες».

Για τον προπονητή της, τον Τομ Χιλ: «Mε τον Τομ ξεκινήσαμε όταν ήμασταν και οι δύο 23 χρονών. Στην αρχή ήταν σαν δεύτερος προπονητής το 2018 και το 2019 όταν ουσιαστικά έγινε ο κύριος προπονητής της ομάδας μου ήταν μεγάλο ρίσκο και για τους δύο, γιατί ούτε κι αυτός είχε τη μεγαλύτερη εμπειρία, και όταν μου ζήτησε να τον εμπιστευτώ, προφανώς και εγώ τον εμπιστεύτηκα. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα, είχαμε έναν χωρισμό ας, το πούμε έτσι, για ένα χρόνο, αλλά νομίζω έκανε καλό και στους δύο.

Τον Τομ τον νιώθω σαν αδερφό μου, είναι φίλος μου, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο θα έχω φίλο για πάντα. Και αλήθεια του οφείλω πάρα πολλά. Εννοείται πως οφείλω πάρα πολύ την οικογένειά μου και τον παππού μου, γιατί μπορεί να μην είναι εδώ μαζί μας, αλλά αυτός με έχτισε σαν παίκτρια σε μικρή ηλικία. Ο Τόμας Γιοχάνσον μού άλλαξε γενικά όλο το παιχνίδι και ο Τομ ήρθε και το απογείωσε. Φτάσαμε μαζί σε πολύ μεγάλα αποτελέσματα, έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και είναι ένας άνθρωπος που είμαι ευγνώμων και πολύ χαρούμενη που γνωριστήκαμε τελείως από... σπόντα και κατέληξε να είναι ο προπονητής μου».

Για την εμπειρία αυτής της εβδομάδας: «Θα ήταν ακόμα πιο ιδανική αν πήγαινα ένα βήμα παραπέρα. Ήταν μια μοναδική εμπειρία και ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα μείνει για πάντα χαραγμένη μέσα μου και αν με το καλό επαναληφθεί του χρόνου, μακάρι μπορέσω να πάω ένα βήμα παρακάτω».