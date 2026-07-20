Ο εφιάλτης της παράτασης ξύπνησε ξανά για την Αργεντινή: Από τον Γκέτσε στον Φεράν

Το 2014 στο Mundial της Βραζιλίας, η Αργεντινή αντιμετώπισε την Γερμανία στον τελικό, με τον Μάριο Γκέτσε να μπαίνει ως αλλαγή στο ματς, σκοράροντας στην παράταση για να χαρίσει το τρόπαιο στα «Πάντσερ».
Ανάλογο σκηνικό επαναλήφθηκε και στον τελικό του 2026 κόντρα στην Ισπανία, αφού ο Φεράν Τόρες πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και σκόραρε στο έξτρα ημίωρο χαρίζοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο στους Ισπανούς!
2 - Spain’s Ferran Torres was just the second substitute to score the winning goal in a FIFA World Cup final, after Germany’s Mario Götze in 2014, which also came against Argentina.— OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026
Repeat. pic.twitter.com/bpjvttmOCB