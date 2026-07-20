Ο εφιάλτης της παράτασης ξύπνησε ξανά για την Αργεντινή: Από τον Γκέτσε στον Φεράν

Η Αργεντινή ηττήθηκε σε δεύτερο τελικό Mundial στην διάρκεια της παράτασης τα τελευταία 12 χρόνια, με τον Φεράν Τόρες να ξυπνάει τον εφιάλτη για την «Αλμπισελέστε».

Το 2014 στο Mundial της Βραζιλίας, η Αργεντινή αντιμετώπισε την Γερμανία στον τελικό, με τον Μάριο Γκέτσε να μπαίνει ως αλλαγή στο ματς, σκοράροντας στην παράταση για να χαρίσει το τρόπαιο στα «Πάντσερ».

Ανάλογο σκηνικό επαναλήφθηκε και στον τελικό του 2026 κόντρα στην Ισπανία, αφού ο Φεράν Τόρες πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και σκόραρε στο έξτρα ημίωρο χαρίζοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο στους Ισπανούς!