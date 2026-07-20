Ελλάς Σύρου: Συμφωνία με τον Εμιλιάνο Μπουλάρι

Η Ελλάς Σύρου είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Εμιλιάνο Μπουλάρι, με τον 25χρονο επιθετικό να αποτελεί την επιλογή της ομάδας για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης.

Η ομάδα της Σύρου κινήθηκε για την απόκτηση ενός φορ με εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο και όλα δείχνουν πως έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον Αλβανό επιθετικό.

Ο Μπουλάρι έχει ύψος 1,90 μ. και γεννήθηκε στη Νάξο. Στο παρελθόν είχε κληθεί στην εθνική ομάδα της Αλβανίας, το 2020, χωρίς όμως να καταγράψει συμμετοχή.

Ο υψηλόσωμος φορ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ατρόμητο. Ακολούθησαν θητείες σε Καλαμάτα, Αιγάλεω και Λάτσι στην Αλβανία.

Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, πραγματοποιώντας μια καλή χρονιά σε προσωπικό επίπεδο, καθώς σε 26 συμμετοχές σημείωσε 7 γκολ.