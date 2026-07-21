Στο Μοντερέι ο Πινέδα: «Ευγνώμων στον Αλμέιδα - Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά» (vid)

Έτοιμος για σκληρή δουλεία είναι ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος βρίσκεται στο Μοντερέι για να ενταχθεί στη νέα του ομάδα.

Στο Μοντερέι έφτασε ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος θα ενταχθεί άμεσα στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, για τον οποίο μίλησε με λόγια ευγνωμοσύνης. Ο Μεξικανός άσος πήρε μεταγραφή από την ΑΕΚ στους «ραγιάδος» και τόνισε πως στόχος του είναι να βοηθήσει τη νέα του ομάδα να διεκδικήσει τίτλους. Την Τρίτη θα παρουσιαστεί επίσημα και θα… πιάσει δουλειά.

Για τον Ματίας Αλμέιδα, με τον οποίο συνεργάστηκαν στην Τσίβας και την ΑΕΚ κατακτώντας τίτλους σημείωσε: «Πάντα ευγνώμων. Τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Ξέρω πώς εκφράζομαι γι’ αυτόν. Είναι κάποιος που αγαπώ πάντα περισσότερο και ξέρει πόσο τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Έχουμε έρθει σε μια ομάδα πρόθυμη να πετύχει σπουδαία πράγματα και θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, φέρνοντας χαρά σε αυτούς τους οπαδούς που το αξίζουν».

Για την προσπάθεια της Μοντερέι να τον αποκτήσει: «Πάντα ενθουσιασμένος για τις προκλήσεις. Είμαι επίσης ευγνώμων για την προσπάθεια που καταβάλλει η Μοντερέι για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες μου και έρχομαι με μεγάλο ενθουσιασμό, για το σπουδαίο έργο που γίνεται. Έρχονται μεγάλα πράγματα και θα δουλέψουμε σκληρά, το οποίο είναι το πιο σημαντικό».

Τέλος, ο διεθνής Μεξικανός χαφ ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητά του θα είναι η συμβολή στην απόδοση της ομάδας: «Ήρθα εδώ για να δουλέψω, να κάνω το καθήκον μου. Ξέρουμε ότι έχουμε σημαντικούς παίκτες και είμαι απλώς ένας ακόμη από αυτούς. Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά επειδή πρόκειται για ομαδική προσπάθεια και θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και την ομάδα, ώστε να μπορώ να είμαι βασικός».