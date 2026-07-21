Ρώτησε και για Μπελότι ο Ηρακλής

Στη λίστα του Βάλτερ Ματσάρι ο Αντρέα Μπελότι, ο οποίος είναι ελεύθερος και φαίνεται πως αρέσει στους κυανόλευκους

Το μεταγραφικό παζάρι συνεχίζεται και ο Ηρακλής φαίνεται πως έχει θέσει υψηλούς στόχους για την νέα σεζόν και την επιστροφή του στα "σαλόνια" της Superleague.

Η έλευση του Βάλτερ Ματσάρι έχει ανοίξει την όρεξη των κυανολεύκων και ο Ιταλός προπονητής θέλει να φέρει όλα τα αγαπημένα παιδιά του για να φτιάξει ομάδα πολλών αστέρων.

Σύμφωνα με πρόσφατο ποστάρισμα του Nicholo Schira στο Χ η ομάδα της Θεσσαλονίκης ρώτησε για την περίπτωση του Αντρέα Μπελότι, ο οποίος αυτή την περίοδο παραμένει ελεύθερος και αρέσει πολύ στον παλιό - γνώριμο και προπονητή του στην Τορίνο.