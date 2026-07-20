Όσμαν: «Δεν είναι πισωγύρισμα στην καριέρα μου, ο ΠΑΟΚ ανήκει στην Εuroleague»

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου ο Τζέντι Όσμαν στάθηκε στους λόγους της απόφασής του να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, σχολιάζοντας την μετακίνησή του από τη Euroleague στο Eurocup.

Αρχικά για το κλίμα στο Παλατάκι και την υποδοχή του κόσμου, είπε: «Ηταν απίθανη η ατμόσφαιρα. Δεν ήξερα τι να περιμένω γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και είχε τόσο κόσμο εδώ. Μου έκανε τη μέρα καλύτερη. Τους ευχαριστώ όλους. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Αυτό το ταξίδι ελπίζω να κρατήσει πολύ και να φέρουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει».

Και πρόσθεσε: «Είναι μια μέρα που θα τη θυμάμαι για μένα και θα την κρατήσω για πάντα. Αρχίζοντας από τον Σεπτέμβριο θα χρειαστούμε όλο τον κόσμο μαζί μας. Θα έχουμε προκλήσεις, μας αρέσουν οι προκλήσεις, θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε».

Για το τι τον έφερε στον ΠΑΟΚ: «Ο κ. Μυστακίδης μου εξήγησε το όραμα που υπάρχει για την Ευρωλίγκα. Ήταν πολύ σημαντικό και είμαι ευγνώμων που με πίστεψε. Δε θα είναι εύκολο, όμως έχουμε μια εξαιρετική ομάδα. Θα πάμε βήμα-βήμα. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας».

Για τον στόχο και το αν ήταν πισωγύρισμα στην καριέρα του: «Θέλουμε να φέρουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει, στην Ευρωλίγκα και για μένα αυτός είναι ο στόχος μου. Δε το βλέπω σαν πισωγύρισμα. Δε βλέπω πως είμαι σε μια ομάδα Eurocup, αλλά σε μια ομάδα με όραμα και φιλοδοξίες. Θα χρειαστεί χρόνος και θα είμαι έτοιμος, όπως και όλοι οι παίκτες».