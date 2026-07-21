Ο ιδιοκτήτης των Λέικερς και των Ντότζερς ερευνάται για πιθανές οικονομικές παρατυπίες!

O Μαρκ Ουόλτερ που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των Λος Άντζελες Λέικερς και των Ντότζερς, αλλά και μερίδιο μετοχών της Τσέλσι, βρίσκεται υπό έρευνα από τους εισαγγελείς των ΗΠΑ στο Μανχάταν!

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στην Αμερική, οι εισαγγελείς των ΗΠΑ στο Μανχάταν διεξάγουν έρευνα για πιθανές οικονομικές παρατυπίες σε δύο ασφαλιστικές εταιρείες που ελέγχονται από τον Μαρκ Ουόλτερ, καθώς και στην Guggenheim Partners, όπου ο ίδιος κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Για την ώρα δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία. Ο Ουόλτερ δεν έχει κατηγορηθεί για παράνομη πράξη, και έρευνες όπως αυτή μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς την απαγγελία κατηγοριών ή τη λήψη μέτρων επιβολής του νόμου. Η εταιρεία χαρτοφυλακίου του Μαρκ Ουόλτερ, η TWG Global, ανέφερε σε δήλωσή της ότι «έχει λάβει γνώση της έρευνας και συνεργάζεται με τις αρχές».

Ωστόσο, η έρευνα εστιάζει στο πώς ο Ουόλτερ δημιούργησε την περιουσία με την οποία αγόρασε τους Ντότζερς, τους Λέικερς, τις Σπαρκς στο WNBA, καθώς και μερίδια μετοχών της Τσέλσι και της ομάδας της Cadillac στη Φόρμουλα 1.

Το FBI εκτέλεσε επίσης τουλάχιστον ένα ένταλμα έρευνας τον Σεπτέμβριο για την κατάσχεση ενός κινητού τηλεφώνου, σύμφωνα με το Bloomberg, αν και δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί σε ποιο στάδιο της έρευνας εντάσσεται η κατάσχεση αυτή. Οι εισαγγελείς είχαν επίσης εξετάσει στο παρελθόν κατά πόσον η Guggenheim ήταν ειλικρινής απέναντι σε τρίτους σχετικά με τα κέρδη της.

Πώς επηρεάζει αυτό τους Ντότζερς και τους Λέικερς;

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά media τίποτα από όλα αυτά δεν αφορά τις ομάδες, τουλάχιστον όχι ακόμα. Η χρονική στιγμή είναι όμως αμήχανη για το NBA, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας ενέκρινε ομόφωνα το περασμένο φθινόπωρο την αγορά των Λέικερς από τον Ουόλτερ, με το ποσό-ρεκόρ των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις του Ουόλτερ μετέτρεψαν τους Ντότζερς σε πρότυπο του μπέιζμπολ, και έχει αρχίσει να αναδιαμορφώνει τους Λέικερς με τον ίδιο τρόπο. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στο κεφάλαιο που βρίσκεται πλέον υπό ομοσπονδιακή εποπτεία.

Αν ποτέ απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του Ουόλτερ τότε, το MLB και το NBA θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις. Ιστορικά, ωστόσο, υποθέσεις όπως αυτή σπάνια φτάνουν στα δικαστήρια...