Η Bild αποκαλύπτει το... κρυφό παιδί του Ολίσε: «Δεν πληρώνει διατροφή»

Μετά από ένα επίπονο Μουντιάλ, καθώς η εθνική Γαλλίας έδωσε οκτώ αγώνες, ο Μίκαελ Ολίσε καλείται ν' αντιμετωπίσει την δημόσια αποκάλυψη ενός προσωπικού ζητήματος.

Ο 24χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, κορυφαίος σε ασίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και υποψήφιος μεταγραφικός στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης, αντιμετωπίζει ένα σκάνδαλο στην Γερμανία, καθώς σήμερα (21/7) το πρωί, η εφημερίδα «Bild» δημοσίευσε ένα πρωτοσέλιδο άρθρο με πρωταγωνίστρια την 34χρονη Γερμανίδα -μαροκινής καταγωγής- Φατίμα Ζαουνμπρέχερ, η οποία υποστηρίζει ότι ο Γάλλος άσος έχει ένα «κρυφό» παιδί, που είναι τώρα 20 μηνών.

Η εφημερίδα διευκρινίζει ότι ο Ολίσε γνώρισε αυτήν την γυναίκα, η οποία ζει στο Ντίσελντορφ, πριν από τέσσερα χρόνια. «Εκείνη την εποχή, έπαιζε για την Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο και δεν ήταν ακόμα μεγάλο αστέρι. Ταιριάξαμε αμέσως. Είναι μισός Αλγερινός, εγώ μισή Μαροκινή. Είναι γειτονικές χώρες. Όταν προσπάθησε να με φιλήσει κατά την πρώτη μας συνάντηση, τον σταμάτησα και του είπα ότι καλύτερα να γνωριστούμε καλύτερα. Συμφώνησε. Από τότε και στο εξής, πήγαινα τακτικά στο Λονδίνο», δήλωσε η κα Ζάουνμπρεχερ.

Η σχέση τους φέρεται να διήρκεσε δύο χρόνια και δύο εβδομάδες μετά τον χωρισμό με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή, έμαθε ότι ήταν έγκυος. Ένα τεστ πατρότητας φέρεται να διεξήχθη στο Μόναχο, επιβεβαιώνοντας ότι ο Ολίσε είναι πράγματι ο πατέρας.

Ο Ολίσε ήταν έτοιμος να καταλήξει σε μια φιλική συμφωνία και όντως έχει αναγνωρίσει την μικρή, Ααλία Νουρ ως κόρη του, αλλά «δεν θέλει να την δει, ούτε να της δώσει ούτε ένα σεντ», εξηγεί το γερμανικό μέσο ενημέρωσης και προσθέτει: «Όταν η Φατίμα του έστειλε φωτογραφίες του μωρού μετά την γέννησή του, φέρεται να μην αντέδρασε. Οι δικηγόροι του Ολίσε επικοινώνησαν μαζί της και της πρόσφεραν διατροφή. Ωστόσο, της πρόσφεραν μόλις 836,50 ευρώ τον μήνα για το παιδί. Και αργότερα, αύξησαν αυτό το ποσό σε 2.000 ευρώ».

Έκτοτε, η Φατίμα Ζάουνμπρεχερ υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει ούτε ένα σεντ από αυτήν την διατροφή και ότι η διαμάχη συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια.

«Με ενοχλεί να βλέπω πόσο αναίσθητος μπορεί να είναι κάποιος απέναντι στο ίδιο του το παιδί. Δεν μου μιλάει καν και απλώς στέλνει τους δικηγόρους του» Και μετά μου στέλνουν επιστολές δηλώνοντας ότι δεν θα ήταν σοφό για τον πελάτη τους να δει το παιδί. Ένας άλλος δικηγόρος του, μού έγραψε προτείνοντάς μου να αγοράσω μεταχειρισμένα ρούχα για το κοριτσάκι μας, ώστε να διαχειρισθώ καλύτερα την τρέχουσα οικονομική μου κατάσταση».

Το περιβάλλον του Ολίσε, υποστηρίζει ότι ο παίκτης προσφέρθηκε να βοηθήσει την γυναίκα από την αρχή και παραμένει ανοιχτός σε μια φιλική συμφωνία. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι η Φατίμα Ζάουνμπρεχερ προσπάθησε ανεπιτυχώς να λάβει 60.000 ευρώ σε μηνιαία διατροφή τέκνου στα γαλλικά δικαστήρια, ενώ ο παίκτης της Μπάγερν Μονάχου δεν αρνήθηκε ποτέ καμία μορφή διατροφής και μάλιστα προσφέρθηκε να καταβάλει ένα ποσό που υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο από την γερμανική νομοθεσία.