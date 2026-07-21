Like του Κριστιάνο σε βίντεο για ευνοϊκή μεταχείριση της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε like σε βίντεο που κατηγορεί τη FIFA ότι ευνόησε την Αργεντινή στο Μουντιάλ 2026.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ολοκληρώθηκε με την ήττα της εθνικής Αργεντινής, καθώς στον τελικό ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία.

Καθ' όλη την διάρκεια της διοργάνωσης, η «Αλμπισελέστε» δέχθηκε κριτική για τις αποφάσεις της διαιτησίας που κρίθηκαν ευνοϊκές από πολλούς παρατηρητές και προσωπικότητες του ποδοσφαιρικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Αιγύπτιου προπονητή, Χοσάμ Χασάν.

Σε τηλεοπτικό... επίπεδο, η εθνική Αργεντινή δέχθηκε έντονη κριτική, κυρίως από την Ισπανίδα δημοσιογράφο, Πιλάρ Ροντρίγκεζ Λοσάντος, η οποία ήταν ιδιαίτερα σκληρή: «Η Αργεντινή έπρεπε να είχε αποκλεισθεί τουλάχιστον πέντε αγώνες πριν! Είναι ακόμα στην διοργάνωση χάρη στην FIFA, έναν από τους πιο διεφθαρμένους θεσμούς στον πλανήτη! Οπότε, δεν φοβάμαι καθόλου την Αργεντινή. Φοβάμαι περισσότερο τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Νομίζω ότι δεν παίζουμε εναντίον της Αργεντινής, αλλά εναντίον ολόκληρης της FIFA, που θέλει να δώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στον Λιονέλ Μέσι»!

Αυτά τα σχόλια έτυχαν της υποστήριξης και του Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς ο διάσημος Πορτογάλος έκανε like σε ένα βίντεο με τα σχόλια της Πιλάρ Ροντρίγκεζ Λοσάντος, συμφωνώντας έτσι με τις κατηγορίες για ευνοϊκή μεταχείριση των συμπαικτών του Λιονέλ Μέσι από την διαιτησία.