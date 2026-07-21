ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Όσμαν: «Είναι μόνο η αρχή» (pics)

Το μήνυμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά την παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν.

Ο Τούρκος άσος παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) στο Παλατάκι, με τον κόσμο της ομάδας να τον αποθεώνει και να τον καλωσορίζει στην ασπρόμαυρη οικογένεια σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Ο Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2029, απόλαυσε κάθε στιγμή, μίλησε από καρδιάς για τους στόχους του με την ομάδα, θέτοντας την επιστροφή του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.

Το πρωί της Τρίτης, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε το δικό της μήνυμα μετά την παρουσίαση του Όσμαν, αναρτώντας μερικές φωτογραφίες και συνοδεύοντάς της με τις εξής λέξεις: «Αυτή είναι μόνο η αρχή».