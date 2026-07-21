ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Όσμαν: «Είναι μόνο η αρχή» (pics)

Ο Τούρκος άσος παρουσιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) στο Παλατάκι, με τον κόσμο της ομάδας να τον αποθεώνει και να τον καλωσορίζει στην ασπρόμαυρη οικογένεια σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα.
Ο Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2029, απόλαυσε κάθε στιγμή, μίλησε από καρδιάς για τους στόχους του με την ομάδα, θέτοντας την επιστροφή του ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα.
Το πρωί της Τρίτης, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε το δικό της μήνυμα μετά την παρουσίαση του Όσμαν, αναρτώντας μερικές φωτογραφίες και συνοδεύοντάς της με τις εξής λέξεις: «Αυτή είναι μόνο η αρχή».
🦅It’s only the beginning #PAOK pic.twitter.com/mLsOzLzah9— PAOK BC (@PAOKbasketball) July 21, 2026