Η ΑΕΚ θα ενεργοποιήσει άλλες περιπτώσεις για μέσο, αν παίξει το βράδυ ο Κάνγκουα

Εάν ο Κινγκς Κάνγκουα αγωνιστεί απόψε με τη Χάποελ, η ΑΕΚ θα στραφεί σε άλλες λύσεις για τη θέση του χαφ.

Κρίσιμη είναι η σημερινή μέρα για την έκβαση της μεταγραφής του Κινγκς Κάνγκουα στην ΑΕΚ, καθώς έως το βράδυ θα φανεί αν θα προχωρήσει ή όχι. Η Ένωση έχει φτάσει σε μια συμφωνία με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της για 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ και με τον 27χρονο χαφ τα έχει βγει για τριετές συμβόλαιο με σαφώς καλύτερες αποδοχές από αυτές στους Ισραηλινούς.

Ωστόσο, το σημείο τριβής που εμποδίζει τη μεταγραφή να ολοκληρωθεί, είναι η επιμονή της Χάποελ να χρησιμοποιήσει τον παίκτη απόψε στο παιχνίδι με την Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League κάτι που αν συμβεί η ΑΕΚ δεν θα έχει δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Η στάση των «κιτρινόμαυρων» είναι ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα και έχει διαμηνύσει στους Ισραηλινούς, πως αν ο Κάνγκουα παίξει στο αποψινό παιχνίδι στην Ισλανδία, τότε το ντιλ δεν θα προχωρήσει. Η ΑΕΚ εξάλλου έχει κι άλλες υποθέσεις παικτών που προχωρά, καθώς στόχος είναι να έχει αποκτηθεί ένας μέσος έως την Πέμπτη (23/8), όταν η ομάδα ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία.

