Άρης: Γιούρισιτς ο εκλεκτός για το αριστερό άκρο της άμυνας

Ο Κροάτης Ρόκο Γιούρισιτς είναι η επιλογή του Άρη για τον αντικαταστάτη του Χαμζά Μεντίλ στο αριστερό άκρο της άμυνας

Ο Κροάτης Ρόκο Γιούρισιτς είναι o εκλεκτός του Άρη για... αντί - Μεντίλ στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο 24χρονος μπακ πριν από δυο χρόνια αναδείχθηκε ο καλύτερος αριστερός αμυντικός στην Κροατία. Είναι στο δυναμικό της Οσιγιεκ με την οποία ο Άρης έδωσε τα χέρια. Ο Γιούρισιτς αναμένεται να έρθει άμεσα στη Θεσσαλονίκη και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα υπογράψει συμβόλαιο τριών ετών.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται από αύριο στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να τακτοποιηθούν οι οριστικές λεπτομέρειες.

Ξεκίνησε από τα μικρά της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ανεβαίνοντας από τις ομάδες νέων του συλλόγου. Το 2021 μετακόμισεστη Ριέκα (13 συμμετοχές) και παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Γκόριτσα για να έχει χρόνο συμμετοχής, καθώς και στη Ρούντες στη δεύτερη κατηγορία της Κροατίας.

Το 2023 έφτασε στη Σλοβενία και στη Μούρα, στην 1η κατηγορία Σλοβενίας (16 συμμ-1 τέρμα) για να πάρει μεταγραφή στην Όσιγιεκ τον Ιανουάριο του 2024 όπου εξελίχθηκε σε βασικό αριστερό μπακ της ομάδας.

Το φθινόπωρο του 2024 ανανέωσε το συμβόλαιό του, το οποίο έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027.

Έχει υπάρξει διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Κροατίας (U19, U20 και U21).