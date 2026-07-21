Αστέρας Aktor Β: Απέκτησε τον Κολιμάτση έως το 2028

Τον 20χρονο μέσο Χριστόφορο Κολιμάτση από την ΑΕΚ απέκτησε ο Αστέρας Aktor, για δυο χρόνια.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Χριστόφορο Κολιμάτση, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από την ΑΕΚ και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Χριστόφορος Κολιμάτσης γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 2006, αγωνίζεται ως μέσος και εντάσσεται στην Β' Ομάδα του ASTERAS AKTOR. Έχει αγωνιστεί στα Τμήματα Υποδομής της ΑΕΚ, ενώ στο πρωτάθλημα της Super League 2 έχει 15 συμμετοχές και δύο ασίστ με την ΑΕΚ Β' και στην περσινή σεζόν 11 συμμετοχές με τρία γκολ στην Ελλάς Σύρου. Έχει αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα Κ19 της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε τον Χριστόφορο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.