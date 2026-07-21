Η λίστα της Ντιναμό Κιέβου για τα ματς με τον ΠΑΟΚ - Ποιοι απουσιάζουν, τι συμβαίνει με τους τραυματίες

Πολλά είναι τα ερωτηματικά στους Ουκρανούς λίγες ώρες πριν το πρώτο ματς με τον ΠΑΟΚ (24/7 20:00) - Η ευρωπαϊκή λίστα, οι απόντες και οι τραυματισμοί.

Αρκετά είναι τα «ανοιχτά» μέτωπα των Ουκρανών μόλις δύο μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι με τον Δικέφαλο (24/7) για τον 2ο προκριματικό του φετινού Europa League. Πολλοί τραυματισμοί ταλαιπωρούν τον Ίγκορ Κόστιουκ, ο οποίος καταστρώνει τα πλάνα του μετ΄εμποδίων και με ερωτηματικά.

Οι σίγουρες απουσίες

Ο 27χρονος Ντένις Ποπόφ υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο και θα χάσει την έναρξη της σεζόν. Ο Ουκρανός κεντρικός αμυντικός υπέστη τον τραυματισμό στις αρχές Ιουλίου 2026 και ως εκ τούτου δεν βρίσκεται καν στη λίστα της ομάδας για τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.

Ο Βλαντισλάβ Ζαχαρτσένκο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα στην Αυστρία κόντρα στη Σλάβια στις 20 Ιουνίου. Έχει διαγνωστεί με βλάβη στους συνδέσμους του αστραγάλου, με την απουσία του αρχικά να υπολογίζεται στις 6 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως -παρότι βρίσκεται στη λίστα της Ντιναμό- δύσκολα θα αγωνιστεί σε κάποιο από τα δύο παιχνίδια.

Εκτός λίστας και εκτός πλάνων του Ίγκορ Κόστιουκ ο Ολεξάντρ Σιρότα, αλλά και ο επίσης μακροχρόνια τραυματίας Ρεσάτ Ραμαντάνι, που βρίσκεται με τη σειρά του εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ο 23χρονος χαφ αναρρώνει αυτή τη στιγμή από έναν τραυματισμό στο γόνατο που χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, τον οποίο αποκόμισε στα τέλη της προηγούμενης σεζόν.

Τα ερωτηματικά

Στη χθεσινή (20/7) προπόνηση των Ουκρανών τρεις παίκτες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα και δύσκολα θα προλάβουν το πρώτο παιχνίδι, που θα διεξαχθεί στο Λούμπλιν. Ο μέσος Μικόλα Μιχαϊλένκο αναρρώνει με τη σειρά του από χειρουργείο στο γόνατο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου πριν η Ντιναμό αναχωρήσει για την Αυστρία.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για την απουσία του έκαναν λόγο για έναν μήνα, όμως με τον 25χρονο Ουκρανό να μην συμμετέχει σε ομαδικό πρόγραμμα δύο μέρες πριν τον πρώτο αγώνα, όλα δείχνουν πως δεν θα ενισχύσει την ομάδα του στον αγώνα της Πέμπτης (24/7).

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και ο αμυντικός Ολεξάντρ Τίμτσικ, ο οποίος τον περασμένο Απρίλιο υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης. Βρίσκεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα των Ουκρανών -όπως και ο Μιχαϊλένκο- παρόλα αυτά οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του.

Στην τριάδα των παικτών που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα και ο Τζάστιν Λόνβικ, ο οποίος αγωνίστηκε για 33 λεπτά κόντρα στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, παρόλα αυτά παραμένει αμφίβολος για το πρώτο παιχνίδι με τον Δικέφαλο, με τη Ντιναμό στα χαφ πλέον να μην έχει αρκετές λύσεις στον πάγκο.

Οι συμπληρωματικοί της λίστας

Τρεις παίκτες της Ντιναμό Κιέβου μπορεί να βρίσκονται στη λίστα, όμως δεν θα αγωνιστούν -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- καθώς όλοι βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης μετά από σοβαρούς τραυματισμούς. Ο μέσος Κιρίλ Οσιπένκο τραυματίστηκε στο γόνατο στο πρώτο φιλικό της ομάδας κόντρα στη Σλάβια. Μέσα στον Ιούνιο υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, χάνοντας αυτόματα τα παιχνίδια με τον Δικέφαλο. Παρόμοια περίπτωση και του έτερου νεαρού χαφ Ρομάν Σαλένκο, που τραυματίστηκε σε μυ στο μπροστινό μέρος του μηρού του.

Ο παίκτης επέστρεψε στο Κίεβο άμεσα, υποβλήθηκε σε επέμβαση και η αποκατάστασή του δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Τέλος, αρκετά περίπλοκη παραμένει η κατάσταση του επίσης μέσου Βλάντισλαβ Καμπάγιεφ. Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε επέμβαση στα τέλη της προηγούμενης σεζόν, όμως ο ίδιος παραμένει εκτός και θα απουσιάσει από τα δύο ματς με τους Θεσσαλονικείς.

Αναλυτικά η λίστα των Ουκρανών:

Τερματοφύλακες: Νεσχερέτ, Ολχόβι, Σούρκις

Αμυντικοί: Ντούμπνιτσακ, Κεντζιόρα, Μικάβκο, Μπίλοβαρ, Ντίκχι, Γκούσιεβ, Κορόμποφ, Τιαρέ, Βιβτσαρένκο, Τίμτσικ, Ζαχαρτσένκο

Μέσοι: Σαπαρένκο, Πιχάλιονοκ, Μπράζκο, Μάλις, Λιούσιν, Μπουγιάλσκι, Μιχαϊλένκο, Οσιπένκο, Σαλένκο, Λιούσιν, Λόνβικ, Καμπάγιεφ

Επιθετικοί: Ρεντούσκο, Βολόσιν, Πονομαρένκο, Γιαρμολένκο, Ογκουντάνα, Χέρις, Γκερέρο, Μουνγκουένγκουε

