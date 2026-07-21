Λεμπρόν: «Η κόρη μου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σε συνέντευξή του ανέφερε ότι η κόρη του παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφαση που θα πάρει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, μετά την λήξη της συνεργασίας του με τους Λέικερς.

Ο «Βασιλιάς» δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του, με τον 41χρονο φόργουορντ να τονίζει ότι η οικογένειά του παίζει τεράστιο ρόλο για την τελική απόφασή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αυτή είναι η τέταρτη φορά που είμαι free agent. Όταν πήγα στο Μαϊάμι, είχα τους λόγους μου. Όταν επέστρεψα στο Κλίβελαντ, είχα τους λόγους μου. Όταν επέλεξα τους Λέικερς, είχα τους λόγους μου.

Τώρα όμως, η κόρη μου, που είναι σχεδόν 12 ετών, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Την πήρα στην άκρη και της είπα: «Δεν θα παίζω στους Λέικερς του χρόνου. Θα παίζω αλλού». Δεν ήθελα να το μάθει από κανέναν άλλο. Της είπα: «Δεν χρειάζεται να απαντήσεις αμέσως. Θέλω απλώς να ξέρω πώς νιώθεις, γιατί σημαίνεις πολλά για μένα».

Το θέμα της οικογένειας είναι πολύ σημαντικό. Όλοι μου λένε: «Βιάσου και πάρε μια απόφαση», αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την ομάδα. Έχει να κάνει με το τι είναι καλύτερο για μένα ως παίκτη, ως άνθρωπο, με την ευτυχία μου και την οικογένειά μου. Το θέμα της οικογένειας είναι τεράστιο για μένα».