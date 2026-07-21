Άρης: Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις με Μπασίρου

Εντός της ημέρας αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τον Τομ Ντέλε Μπασίρου

Ο 26χρονος Νιγηριανός χαφ, ο οποίος βρίσκεται εδώ και λίγα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά τεστ.

Ο Ντέλε-Μπασίρου αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με τον Άρη να τον αποκτά με μεταγραφή από τη Γουότφορντ. Το συνολικό κόστος της συμφωνίας υπολογίζεται σις 500χιλ. ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να μεταβαίνει άμεσα, μετά τις ανακοινώσεις, στην Ιταλία, ώστε να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο ρόστερ και να τεθεί υπο τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου.