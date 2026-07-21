Ατύχημα στο λιμάνι της Σούδας: Καρέ καρέ η σύγκρουση εμπορικού πλοίου με επιβατικό (vid)

Ναυτικό ατύχημα, ευτυχώς χωρίς δυσάρεστη τροπή, συνέβη στο λιμάνι της Σούδας σήμερα το πρωί, όταν δύο πλοία, το επιβατηγό οχηματαγωγό, ΕΛΥΡΟΣ και το Ro Ro Cargo Iosif K. συγκρούστηκαν εντός του λιμένα.

Σύμφωνα με το flashnews, την ίδια ώρα που το Έλυρος απέπλεε από το λιμάνι, το Cargo έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι. Τότε συνέβη και το ατύχημα.

Ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.



Το Ro Ro Cargo έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών οι οποίες ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοϊας από τον νηογνώμονα.

Οι λιμενικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ναυτικό ατύχημα, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί έλεγχος για τυχόν υλικές ζημιές στα δύο πλοία.

Πηγή: ethnos.gr