Προγνωστικά Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ Ζάμπρζε: Η έδρα στο 1.90

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Γκόρνικ Ζάμπρζε στο «Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi», στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Champions League.

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Ανάλυση Φενέρμπαχτσε

Η Φενέρμπαχτσε δεν κατάφερε ούτε την περασμένη σεζόν να επιστρέψει στην κορυφή του τουρκικού ποδοσφαίρου. Τερμάτισε τρεις βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Γαλατασαράι και έχασε ξανά τον τίτλο της Super Lig, με αποτέλεσμα να ξεκινά το φετινό ευρωπαϊκό της ταξίδι από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ανάλυση Γκόρνικ Ζάμπρζε

Η Γκόρνικ Ζάμπρζε πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες σεζόν των τελευταίων ετών στην Πολωνία. Τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Ekstraklasa, χάνοντας τον τίτλο από τη Λεχ Πόζναν για τέσσερις βαθμούς, και εξασφάλισε την παρουσία της στα προκριματικά του Champions League.

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