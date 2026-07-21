«Ο Κάνγκουα ξεκαθάρισε στην πρόεδρο της Χάποελ Μπερ Σεβά ότι θέλει να πάει στην ΑΕΚ»

Ο Κινγκς Κάνγκουα έχει καταστήσει στη Χάποελ σαφές ότι θέλει να πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ.

Εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν θα προχωρήσει η μεταγραφή του Κινγκς Κάνγκουα στην ΑΕΚ, με το ζητούμενο να είναι να μην αγωνιστεί στο αποψινό παιχνίδι της Χάποελ Μπερ Σεβά με την Βίκινγκ στην Ισλανδία, για τα προκριματικά του Champions League.

Η διοίκηση των Ισραηλινών μοιάζει αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει απόψε τον 27χρονο μέσο, για να εξασφαλιστεί η πρόκριση, με τον παίκτη πάντως να έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Όπως αναφέρουν στο Ισραήλ, ο Κάνγκουα είχε επικοινωνία με την πρόεδρο της Μπερ Σεβά, Αλόνα Μπαρκάτ στην οποία κατέστησε σαφές ότι θέλει να πάει στην ΑΕΚ.

Η Ένωση έχει δώσει το δικό της τελεσίγραφο, πως αν αγωνιστεί απόψε ο Κάνγκουα, τότε θα χαλάσει το ντιλ.

