Καλή αρχή για τα ελληνικά πανιά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τechno 293 και Τechno 293 Plus της Πολωνίας

Πολύ δυνατή για τα ελληνικά πανιά ήταν η έναρξη του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Techno 293 και 293 Plus που διεξάγεται στο Σοπότ της Πολωνίας.

Στις περισσότερες κατηγορίες οι ιστιοπλόοι μας βρίσκονται πολύ ψηλά στη βαθμολογία και αναμένουμε νέες διακρίσεις για την ελληνική ιστιοπλοΐα.

Στα Techno, άλλωστε, παραδοσιακά οι αθλητές και οι αθλήτριές μας πρωταγωνιστούν σε όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις…

Στους άνδρες τρέχουν 25 σκάφη και μετά από τρεις ιστιοδρομίες ο Παναγιώτης Ιωάννου φιγουράρει στην 1η θέση με 3 βαθμούς (1,1,1). Ο Ιωάννης Δεσκές είναι 5ος με 19β. (5, 4, 10), ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος 7ος με 24β. (4, 9, 11) και ο Ορέστης Βαλιάδης 8ος επίσης με 24β. (11, 8, 5).

Στις γυναίκες η Ευαγγελία Άννα Γεωργάτου είναι 3η ανάμεσα σε 14 σκάφη με 12 βαθμούς (6, 1, 5).

Στα U17 αγοριών τρέχουν 56 σκάφη και ο Ορέστης Νικόλαος Παλαμίδης είναι 2ος με 8β.(6, 1,1). Ο Ευάγγελος Κυριαζάκος είναι 5ος με 20β. (14, 2, 4) και ο Φοίβος Κούλαλης 9ος με 27β. (15, 7, 5).

Στα U17 κοριτσιών αγωνίζονται 43 σκάφη και η Κυριακή Ζέρβα είναι 2η με 10β. (2, 6, 2). Η Ευγενία Υβόννη Γεννηματά βρίσκεται στην 5η θέση με 16β. (9, 2, 5).

Στα U15 αγοριών τρέχουν 42 σκάφη και ο Δημήτρης Αντωνίου είναι 13ος με 45β. (26, 11, 8), ενώ ο Θωμάς Ιωάννης Βαΐτσης βρίσκεται στην 14η θέση με 46β. (23, 16, 7).

Στα U15 κοριτσιών η Ιρις Ευθυμίου είναι 3η με 16β. (7,8,1) μεταξύ 34 σκαφών. Η Σοφία Κουντουράκη είναι 9η με 31 β. (14, 10, 7).

Στα U13 τρέχουν 58 σκάφη και η Ιωνίκα Οικονόμου είναι 6η με 36β. (18, 9, 9) ενώ η Αντιγόνη Μανίκη είναι 7η επίσης με 36β. ( 10, 13, 13).