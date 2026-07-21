Αποστολή της Ντόρτμουντ στο Βέλγιο για τον Καρέτσα

Παράγοντες της Ντόρτμουντ θα ταξιδέψουν στο Βέλγιο για να συναντηθούν με τον αθλητικό διευθυντή της Γκενκ, Ντιμίτρι ντε Κοντέ, έχοντας στις αποσκευές τους βελτιωμένη πρόταση για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, το νέο μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αναμένεται να αφήσει το Βέλγιο και την Γκενκ για να συνεχίσει την καριέρα του στη Γερμανία με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, με την οποία συμφώνησε σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας και απομένει η συναίνεση του συλλόγου του, όπως σχετικά υποστηρίζει το «Sky Germany».

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως αύριο παράγοντες της γερμανικής ομάδας θα ταξιδέψουν στο Βέλγιο για να συναντηθούν με τον αθλητικό διευθυντή της Γκενκ, Ντιμίτρι ντε Κοντέ, έχοντας στις αποσκευές τους βελτιωμένη πρόταση ύψους 37 εκατ. ευρώ, καθώς η πρώτη των 30 εκατ. ευρώ απορρίφθηκε από τη διοίκηση της ομάδας του νεαρού σταρ, ο οποίος προορίζεται για τη θέση του Καρίμ Αντεγέμι, που θα πάει στην Μπαρτσελόνα, στο δεξί άκρο της επίθεσης.

Ο νεαρός διεθνής μεσοεπιθετικός προέρχεται από δύο εντυπωσιακές σεζόν στο Βέλγιο, ενώ σημείωσε τρία γκολ και «μοίρασε» 18 ασίστ σε 49 αγώνες την περασμένη σεζόν. Η Μπορούσια ελπίζει πως ο ο Καρέτσας θα ταξιδέψει τις επόμενες στην Βεστφαλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Ντόρτμουντ, ώστε να προλάβει τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας στην Ιαπωνία, όπως σχετικά επιβεβαίωσε και ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας, Όλε Μποκ.