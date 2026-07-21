Ολοκλήρωσε τον μαραθώνιο παρότι αδιαθέτησε στη διάρκεια της διαδρομής

Η 25χρονη μαραθωνοδρόμος Λι Μεϊζέν ολοκλήρωσε τον Μαραθώνιο της λίμνης Hengshui, παρά την αιμορραγία που αντιμετώπισε λόγω περιόδου.

Στο 34ο χιλιόμετρο της διαδρομής η Κινέζα δρομέας αδιαθέτησε, αλλά αυτό δεν την πτόησε και να συνέχισε τον αγώνα χωρίς να εγκαταλείψει, ολοκληρώνοντας τον μαραθώνιο σε 2 ώρες και 35 λεπτά.

Όταν ρωτήθηκε μάλιστα γιατί δεν εγκατέλειψε την κούρσα, τόνισε: «Αν εγκατέλειπα, θα χανόταν η ευκαιρία μου και θα έπρεπε να τρέξω και σε άλλον μαραθώνιο», σημειώνοντας πως το να ολοκληρώσει τη διαδρομή αυτή ήταν απαραίτητο για να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο ερχόμενο πρωτάθλημα.φερε, ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν καθοριστικός για την εξασφάλιση της πρόκρισής της στο επόμενο πρωτάθλημα.

Η απόφασή της να συνεχίσει, προφανώς ελήφθη για αγωνιστικούς λόγους, όμως αυτό που πέτυχε είναι πολύ μεγαλύτερο από την πρόκριση. Ήταν μία δήλωση. Οι φυσιολογικές λειτουργίες του γυναικείου σώματος δεν μπορεί να είναι ταμπού.