Protergia Open: Ενέργεια χωρίς περιορισμούς

Σε αγωνιστικούς ρυθμούς κινούνται πλέον οι ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να δίνουν αυτήν την εβδομάδα τους πρώτους αγώνες τους στα Κύπελλα Ευρώπης.

Για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη (20:00) την Ντιναμό Κιέβου από την Ουκρανία. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην «Λούμπλιν Αρένα» της Πολωνίας.

Εκτός έδρας δοκιμασία περιμένει και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει την Πέμπτη (21:00) την Ουγγρική Πάξι, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference league.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, μεταξύ των οποίων:

Ομάδα που θα προκριθεί

Πρώτο γκολ στον αγώνα

Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ

Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου & G/G 1ου Ημιχρόνου

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