Πλησιάζει στην Τσέλσι ο Λακρουά

Όλο και πιο κοντά στην μεταγραφή του στην Τσέλσι βρίσκεται ο Μαξένς Λακρουά, αφού οι «μπλε» έχουν μπει στα τελικά στάδια των επαφών με την Κρίσταλ Πάλας.

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός έχει ενημερώσει την διοίκηση της Κρίσταλ Πάλς για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Τσέλσι, έχοντας δώσει τα χέρια με τους «μπλε» για συμβόλαιο έως το 2032.

Η Τσέλσι από την πλευρά της είναι διατεθειμένοι να καλύψει τα οικονομικά «θέλω» της κατόχου του Conference League και οι συζητήσεις των δύο ομάδων έχουν μπει στα τελικά στάδια.

Μόλις επιτευχθεί οριστική συμφωνία, ο Λακρουά θα πάρει το «πράσινο φως» για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Τσέλσι.