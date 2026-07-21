Μεταγραφικό μπρα ντε φερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ για τον Μανού Κονέ

Οι δύο αγγλικές ομάδες δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τον 25χρονο χαφ της Ρόμα, ετοιμάζοντας τις κινήσεις τους για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «L'Equipe», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αυτή που έχει αποκτήσει το προβάδισμα για την απόκτηση του Γάλλου διεθνή, αφού είναι διατεθειμένη να καλύψει τις απαιτήσεις της Ρόμα.

Οι Ρωμαίοι ζητούν ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Γάλλου χαφ, με την Γιουνάιτεντ να έχει ξεκινήσει τις επαφές για την απόκτηση του Κονέ.

Δυνατά στο... παιχνίδι της απόκτηση του Κονέ, ωστόσο έχει μπει και η Άρσεναλ, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν κάνει ήδη κρούση στην Ρόμα και είναι έτοιμη να καταθέσουν επίσημη πρόταση.