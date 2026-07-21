MENU
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2026: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πανζουρλισμός στη Μαδρίτη για την υποδοχή της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας (pics+vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας επέστρεψε στην βάση της, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συμπατριώτες της για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Εκατομμύρια Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης για να υποδεχθούν τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε και τους ποδοσφαιριστές του, μετά τον θρίαμβό τους στον τελικό του Mundial κόντρα στην Αργεντινή.

Η αποστολή της «Φούρια Ρόχα» έφτασε με πούλμαν στο σημείο που διεξήχθη η τελετή υποδοχής των Παγκόσμιων Πρωταθλητών και άμεσα δόθηκε το έναυσμα για να ξεκινήσει ένα ξέφρενο πάρτι.

Νωρίτερα η αποστολή των Ισπανών, επισκέφτηκε και το παλάτι, όπου την υποδέχθηκε η βασιλική οικογένεια, με τους Ισπανούς διεθνείς να τυγχάνουν υποδοχής ηρώων στην πατρίδα τους.

Δείτε παρακάτω video και φωτογραφίες:

 








Πανζουρλισμός στη Μαδρίτη για την υποδοχή της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας (pics+vids)