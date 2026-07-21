Πανζουρλισμός στη Μαδρίτη για την υποδοχή της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας (pics+vids)

Η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας επέστρεψε στην βάση της, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συμπατριώτες της για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Εκατομμύρια Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης για να υποδεχθούν τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε και τους ποδοσφαιριστές του, μετά τον θρίαμβό τους στον τελικό του Mundial κόντρα στην Αργεντινή.

Η αποστολή της «Φούρια Ρόχα» έφτασε με πούλμαν στο σημείο που διεξήχθη η τελετή υποδοχής των Παγκόσμιων Πρωταθλητών και άμεσα δόθηκε το έναυσμα για να ξεκινήσει ένα ξέφρενο πάρτι.

Νωρίτερα η αποστολή των Ισπανών, επισκέφτηκε και το παλάτι, όπου την υποδέχθηκε η βασιλική οικογένεια, με τους Ισπανούς διεθνείς να τυγχάνουν υποδοχής ηρώων στην πατρίδα τους.

Δείτε παρακάτω video και φωτογραφίες:

⭐️⭐️ CELEBRACIÓN CAMPEONES DEL MUNDO



¡Síguela con nosotros EN DIRECTO!#VamosEspaña🇪🇸 | #ReyesDelMundo https://t.co/J4eTi8NmcJ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

⭐⭐ La impresionante vista de Cibeles que espera a los Campeones del Mundo pic.twitter.com/QQStcubuyV — El Debate (@eldebate_com) July 20, 2026

















