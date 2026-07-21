Πανζουρλισμός στη Μαδρίτη για την υποδοχή της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας (pics+vids)

Εκατομμύρια Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης για να υποδεχθούν τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε και τους ποδοσφαιριστές του, μετά τον θρίαμβό τους στον τελικό του Mundial κόντρα στην Αργεντινή.
Η αποστολή της «Φούρια Ρόχα» έφτασε με πούλμαν στο σημείο που διεξήχθη η τελετή υποδοχής των Παγκόσμιων Πρωταθλητών και άμεσα δόθηκε το έναυσμα για να ξεκινήσει ένα ξέφρενο πάρτι.
Νωρίτερα η αποστολή των Ισπανών, επισκέφτηκε και το παλάτι, όπου την υποδέχθηκε η βασιλική οικογένεια, με τους Ισπανούς διεθνείς να τυγχάνουν υποδοχής ηρώων στην πατρίδα τους.
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