O Κουκουρέγια «χτύπησε» ξανά με το σύνθημα για τον Χάαλαντ! (vid)

Οι Ισπανοί διεθνείς γιόρτασαν μαζί με τους συμπατριώτες τους την κατάκτηση του δεύτερου Mundial της ιστορίας τους, με τον Μαρκ Κουκουρέγια να έχει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην φιέστα.
Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής μετά την κατάκτηση του Euro, είχε φωνάξει σύνθημα για τον Έρλινγκ Χάαλαντ και το επανέλαβε και στην φιέστα για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
«Κούκου-Κουκουρέγια, τρώει μια παέγια. Κούκου-Κουκουρέγια, πίνει μια μπύρα. Χάαλαντ τρέμε, γιατί έρχεται ο Κουκουρέγια», αναφέρει η μετάφρασή του συνθήματος του Ισπανού μπακ...
Πριν δύο χρόνια ο Νορβηγός επιθετικός είχε εκφράσει την δυσαρέσκειά του για το σύνθημα του Κουκουρέγια, όμως φέτος δεν θα βρεθούν αντίπαλοι στην Premier League, αφού ο Ισπανός επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Ρεάλ, οπότε ενδέχεται να τεθούν αντιμέτωποι μόνο στο Champions League.
Δείτε παρακάτω το video:
Cucurella at Spain’s celebrations. 🎤🎶 pic.twitter.com/6CdXpscs4w— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026