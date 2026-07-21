Φιλικό... ξεμούδιασμα με «εφτάρα» για τον Βόλο

Το πρώτο του φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν έδωσε ο Βόλος, επικρατώντας του Σαρακηνού με 7-0.

Οι «κυανέρυθροι» είχαν την ευκαιρία να… ξεμουδιάσουν έπειτα από τις εξαντλητικές προπονήσεις στην Πορταριά και ταυτόχρονα να δείξουν τα πρώτα σημάδια γραφής του φετινού Βόλου.

Οι σκόρερ του Βόλου ήταν ο Ουρτάδο που σημείωσε δύο γκολ, ενώ από ένα γκολ σημείωσαν οι Κάτσικας, Γκονζάλες, Φουρτάδο, Γκαραβέλας και Κύρκος.

Η σύνθεση του Βόλου στο πρώτο ημίχρονο: Σιαμπάνης (30ο Κοσέλεφ), Κάτσικας, Ες Σαουμπί, Τσοκάνης, Μύγας, Κόμπα, Γκονζάλες, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Ουρτάδο

Η σύνθεση του Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο: Κοσέλεφ (60ο Γεροφωκάς), Κάτσικας (75ο Βαϊνόπουλος), Ες Σαουμπί, Κάργας, Μύγας (80ο Τσερεβελάκης), Φάμπιο, Γρόσδης, Γκαραβέλας, Γκονζάλες (75ο Παπαστεργίου), Κύρκος, Ουρτάδο (75ο Κρομύδας).