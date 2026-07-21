Η Γιουβέντους κάνει... στροφή σε Ντε Χέα!

Οι «μπιανκονέρι» αναζητούν μια σταθερή λύση κάτω από τα δοκάρια τους και έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Ισπανό τερματοφύλακα.

Αρχικά η διοίκηση της Γιουβέντους κινήθηκε για την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρτίνες, όμως οι απαιτήσεις της Άστον Βίλα αποθάρρυναν τους Ιταλούς, που έχουν «παγώσει» το ενδιαφέρον τους.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, η Γιουβέντους έχει στρέψει πλέον την προσοχή της στον Νταβίντ Ντε Χέα, κάνοντας κρούση στην Φιορεντίνα για την απόκτησή του.

Οι «Βιόλα» από την πλευρά τους δεν είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τον 35χρονο πορτιέρε, όμως μια καλή οικονομική πρόταση της Γιουβέντους θα άλλαζε τα δεδομένα, όπως επισημαίνουν οι Ιταλοί.