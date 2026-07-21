Επέστρεψε με γκολ ο Ιωαννίδης: «Νιώθω ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να πηγαίνουν καλά»

Ο Φώτης Ιωαννίδης σκόραρε στα πρώτα αγωνιστικά λεπτά που πήγε στο φιλικό της Σπόρτινγκ με την Στρασμπούρ και τόνισε πως η ατυχία της περασμένης σεζόν τέλειωσε.

Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα μπορούσε να ευχηθεί καλύτερη επιστροφή στο γήπεδο! Ο Έλληνας φορ μπήκε αλλαγή εγκαίρως για να σκοράρει το έβδομο και τελευταίο γκολ της Σπόρτινγκ στον φιλικό αγώνα εναντίον της Στρασμπούρ, έναν αγώνα που έληξε με νίκη 7-0 για τα «λιοντάρια».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Φυσικά, απόλαυσα το παιχνίδι και τώρα ελπίζω απλώς να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα», δήλωσε ο επιθετικός στο κανάλι V+, όπου αποκάλυψε τη διαθεσιμότητά του να παίξει ως σημείο αναφοράς στην επίθεση ή ως ψεύτικος επιθετικός: «Είμαι επιθετικός, εννιάρι αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής. Γνωρίζω καλά τις κινήσεις των επιθετικών, οπότε είμαι έτοιμος να παίξω όπου χρειαστεί».

Ο 26χρονος διεθνής Έλληνας εξέπληξε τους πάντες επιλέγοντας τη φανέλα με τον αριθμό 7 και διαβεβαίωσε ότι δεν τον τρομάζουν οι δεισιδαιμονίες. «Δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Η ατυχία ήταν την περασμένη σεζόν, αλλά τελείωσε. Η φανέλα με τον αριθμό 7 μου έδωσε ένα καλό ξεκίνημα, καθώς μπήκα για να σκοράρω, και νιώθω ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να πηγαίνουν καλά».

Για τις αλλαγές στο ρόστερ της Σπόρτινγκ: «Συμβαίνει σε μεγάλους συλλόγους... οι παίκτες φεύγουν και άλλοι καλοί παίκτες έρχονται. Αυτές είναι αποφάσεις του συλλόγου και του προπονητή».

