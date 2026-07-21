Έντζο Φερνάντες: «Ο αγώνας δεν έχει να κάνει μόνο με τη νίκη»

Ο Έντζο Φερνάντες έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Mundial, ευχαριστώντας τους φιλάθλους της «Αλμπισελέστε» για την υποστήριξή τους.

Αναλυτικά το μήνυμα του Έντζο Φερνάντες:

«Όσο περνάει ο καιρός, συνειδητοποιείς ότι υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό από ένα αποτέλεσμα. Εδώ και χρόνια, αυτή η ομάδα εκπροσωπεί τη χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μας διδάσκει ότι ο αγώνας δεν έχει να κάνει μόνο με τη νίκη, αλλά με το να δίνεις τα πάντα για τη φανέλα και να μην τα παρατάς ποτέ. Το να είμαι μέλος αυτής της ομάδας, η οποία πάντα στάθηκε όρθια, αγωνίστηκε μέχρι το τέλος και υπερασπίστηκε αυτά τα χρώματα με υπερηφάνεια, ταπεινότητα και αφοσίωση, είναι κάτι που θα το εκτιμώ πάντα.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Αργεντινούς οπαδούς. Σας ευχαριστώ που είστε πάντα δίπλα μας, που μας υποστηρίζετε σε κάθε αγώνα, για την αγάπη σας, για την άνευ όρων υποστήριξή σας και για το ότι μας κάνετε να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας, όπου κι αν βρισκόμαστε στον κόσμο».