Άρης: Πέταξε για Ιταλία η αποστολή

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ξεκινάει για τον Άρη, ο οποίος έφυγε για Ιταλία, όπου θα μείνει για τις επόμενες δέκα μέρες

Οι «κιτρινόμαυροι» αναχώρησαν λίγο πρις τις 07:00 και θα παραμείνουν για δέκα ημέρες στην ευρύτερη περιοχή της Μπρέσια, στους πρόποδες των Ιταλικών Άλπεων, ανεβάζοντας ρυθμούς και συνεχίζοντας το πρόγραμμα που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη και την Πτολεμαΐδα.

Πρώτο πέρασμα από το Μιλάνο, ενώ έπειτα η αποστολή θα φτάσει στη Μπρέσια. Μοναδικός απών ο Τομ Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος περιμένει να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του, για να ακολουθήσει τους συμπαίκτες του.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Αξίζει να τονίσουμε ότι από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας έμειναν εκτός οι Καραμανλής, Σιταράς, Ζήτρος και Ατρείδης

Ο Αντωνιάδης ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή στην Ιταλία.