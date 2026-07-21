Το «αντίο» του Λεσόρ στον Όσμαν: «Σου εύχομαι τα καλύτερα αδερφέ μου»

O Τζέντι Όσμαν άφησε τον Παναθηναϊκό μετά από δύο χρόνια για τον ΠΑΟΚ και ο Ματίας Λεσόρ αποχαιρέτησε τον μέχρι πρότινος συμπαίκτη του.

Ο Τούρκος άσος έγινε και επίσημα τη Δευτέρα παίκτης του Δικεφάλου, με τον Παναθηναϊκό να αποχαιρετάει τον παίκτη και τον Ματίας Λεσόρ να λέει το δικό του «αντίο» λίγες ώρες μετά.

Μέσω ενός story στο Instagram ο Γάλλος σέντερ έστειλε τις ευχές του στον Όσμαν, τον οποίο αποκάλεσε «αδερφό», δείγμα της πολύ καλής σχέσης που είχαν στον Παναθηναϊκό.

Ο Ματίας Λεσόρ, , ευχήθηκε στον παλιό του συμπαίκτη τα καλύτερα, σε αυτό το νέο βήμα στην καριέρα του.

«Σου εύχομαι τα καλύτερα αδερφέ μου» έγραψε ο Λεσόρ στο σχετικό βίντεο του Όσμαν.