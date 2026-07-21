Τελεσίγραφο στη Μονακό ως τις 27 Ιουλίου για τη συμμετοχή στο γαλλικό πρωτάθλημα

Άλυτο παραμένει το πρόβλημα της Μονακό σχετικά με την αδειοδότησή της για το νέο γαλλικό πρωτάθλημα.

Η Γαλλική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έστειλε τελεσίγραφο ως τις 27 Ιουλίου στη Μονακό προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα για τη σεζόν 2026-27. Αποφασίστηκε να αναβληθεί η έκδοση της απόφασης για την έφεση των Μονεγάσκων μέχρι τις 27 Ιουλίου, ζητώντας πρόσθετες οικονομικές εγγυήσεις για να αποφύγει η ομάδα τον αποκλεισμό από την κορυφαία κατηγορία.

Η Μονακό είχε προσφύγει κατά της αρχικής απόφασης της DNCCG (του οικονομικού ελεγκτικού οργάνου του γαλλικού μπάσκετ), η οποία είχε απορρίψει τη δήλωση συμμετοχής του συλλόγου στις επαγγελματικές διοργανώσεις, εκφράζοντας σοβαρές αμφιβολίες για τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα του πρότζεκτ.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου, που βρίσκεται και στον Δ' όμιλο του Eurocup μαζί με τον ΠΑΟΚ, καλείται πλέον να παρουσιάσει χειροπιαστές εγγυήσεις σχετικά με την επικείμενη εξαγορά της από την «Helen Holdings», της οποίας ηγείται ο πρώην ΝΒΑερ, Τζαμάλ Μάσμπερν. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Nice-Matin, η Μονακό αναμένεται να καταθέσει επιπλέον έγγραφα για να θωρακίσει το οικονομικό πλαίσιο της συμφωνίας.

Τα προβλήματα για τους Μονεγάσκους ξεπερνούν τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία που διαχειρίζεται το επαγγελματικό τμήμα μπάσκετ έχει συσσωρεύσει χρέη ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, αν οι εγγυήσεις δεν κριθούν επαρκείς, η Μονακό κινδυνεύει με άμεσο αποβολή από την Pro A.