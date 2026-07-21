ΟΦΗ: Αναχώρησε για Ολλανδία η αποστολή

Για το Ρόζενταλ ταξιδεύει η αποστολή του ΟΦΗ, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Νωρίς το πρωί η αποστολή του ΟΦΗ αναχώρησε για την Ολλανδία, όπου ο Χρήστος Κόντης θα «χτίσει» την ομάδα για τη νέα σεζόν, έχοντας υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι Κρητικοί παραμείνουν στο Ρόζενταλ έως τις 5 Αυγούστου, δίνοντας και τέσσερα δυνατά φιλικά.

Στην αποστολή του ΟΦΗ συμμετέχουν οι: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Φούντας, Νους, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης και Αντωνακάκης.