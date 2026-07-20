Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) στον Πειραιά, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε διαμέρισμα, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέπσασε σε διαμέρισμα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη και Καλλιγά, και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη και Καραΐσκου. Καρέ καρέ η στιγμή της αναζωπύρωσης που ανάγκασε τότε πυροσβέστες να απομακρυνθούν από το σημείο.

Σημειώνεται ότι ο δρόμος είναι στενός και αδυνατούσαν να προσεγγίσουν τα βαρέα οχήματα της Πυροσβεστικής που φέρουν πολλούς τόνους νερό (δεκάτονα).

Πηγή: ethnos.gr